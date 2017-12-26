هكذا علّقت رئاسة تونس على الإجراء الإماراتي ضد نسائها!

العالم-تونس

وعلى الرغم من موجة الغضب والاستياء الكبيرة التي تشهدها تونس، بسبب قرار سلطات أبوظبي منع التونسيات من السفر على متن الرحلات الإماراتية، قالت قراش لإذاعة "شمس أف أم" الخاصة: "الإجراء الإماراتي ضد المسافرات التونسيات على خطوطها، سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء تحملن جوازات سفر تونسية".

واضافت قراش: "هناك معلومات جدية لدى السلطات الإماراتية حول احتمال ارتكاب اعتداءات إرهابية" .. "معلوماتهم تشير إلى أنه في إطار عودة المقاتلين (المتطرفين) وخروجهم أساسا من سوريا والعراق، هناك مخططات وإمكانية وقوع عملية إرهابية تنفذها نساء أما تونسيات أو تحملن جوازات سفر تونسية".

وتابعت المتحدثة باسم الرئاسة بحسب روسيا اليوم: "نتفهم هذا الجانب وحربنا مشتركة ضد الإرهاب، لكن تونس لا يمكن أن تقبل الطريقة التي تم التعامل بها مع النساء التونسيات".

وكانت إدارة مطار قرطاج الدولي أعلنت الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول، تلقيها إشعارا من شركة "طيران الإمارات" بمنع التونسيات من استقلال طائراتها في اتجاه الإمارات، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات.

وأثارت مسألة حظر سفر التونسيات على متن رحلات "طيران الإمارات" باتجاه دبي، موجة غضب واستياء كبيرة في تونس، رغم التراجع عن القرار في وقت لاحق.

وردت السلطات التونسية بدورها على الإجراء الإماراتي، بإصدارها قرارا أمس الأحد يقضي بمنع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية، وأعلنت الشركة بدورها تعليق رحلاتها إلى تونس على إثر ذلك.

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