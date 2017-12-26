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مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين

78 دولة بالعالم، استوردت السجاد اليدوي الايراني

78 دولة بالعالم، استوردت السجاد اليدوي الايراني
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد الشؤون الاقتصادية والتسويق بالمركز الوطني للسجاد الايراني، انه تم خلال العام الماضي تصدير السجاد اليدوي الى 78بلدا في العالم بقيمة نحو 360 مليون دولار.

العالم- ايران

وقال "محمدمهدي فرشجي موحد" خلال مراسم افتتاح المعرض العاشر للسجاد اليدوي ولوحات السجاد في مدينة قزوين عصر اليوم الاثنين: في العام الايراني قبل الماضي /21 مارس 2015 الى 20 مارس 2016/ بلغت قيمة صادرات السجاد اليدوي 295 مليون دولار، في حين بلغت العام الايراني الماضي /21 مارس 2016 الى 20 مارس 2017/ 359 مليون دولار مسجلا زيادة قدرها 33 بالمائة.
ونوه مساعد الشؤون الاقتصادية والتسويق بالمركز الوطني للسجاد الايراني الى ان احد برامج الحكومة الحالية تنمية وتوسيع الصادرات غير النفطية، وفي هذا المجال فان السجاد اليدوي الايراني وبسبب مكانته المرموقة في العالم، بامكانه الاستجابة الجيدة للطلب العالمي.

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