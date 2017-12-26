ما حقيقة تقديم وجبات لحوم البشر في اليابان؟

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وكشفت مصادر إعلامية أن قصة المطعم الياباني الذي يقدم وجبات لحوم البشر في اليابان، أخبار كاذبة.

وكانت وكالات أنباء نقلت عن صحيفة تدعى "Top Things" زعمها أن أسعار المطعم الياباني المسمى "الأخ الصالح للأكل" أصبحت معروفة، حيث يقدم هذا المطعم وجبات من لحم الإنسان في طوكيو.

وأكدت الصحيفة أن القانون الياباني سمح في عام 2014 بأكل لحوم البشر.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن أسعار الوجبات التي يطبخها المطعم من لحوم البشر والمرخص بشكل رسمي تماما، تتراوح ما بين 100 و1000 يورو.

هذا الخبر انتشر كالنار في الهشيم، لكن لم تؤكد أي مصادر رسمية حقيقة افتتاح المطعم المذكور أو وجود قانون يسمح بأكل لحوم البشر.

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