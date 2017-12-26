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أردوغان من السودان: هل استشار ترامب أحدا بقرار القدس؟

أردوغان من السودان: هل استشار ترامب أحدا بقرار القدس؟
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تساءل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الاثنين، عما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد استشار أحدا حول قراره بإعلان القدس المحتلة عاصمة للكيان الاسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.

العالم - افريقيا

جاء ذلك في كلمة لأردوغان أمام البرلمان السوداني خلال الزيارة التي يجريها للخرطوم، حيث قال: "هل استشار (ترامب) أحدًا؟ لقد قرر ذلك بنفسه، ألم يكن الأجدى به أن يستشير الدول الإسلامية أو العالم المسيحي على الأقل قبل إقدامه على هذا الفعل؟".

وتابع أردوغان قائلا وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "السيد ترامب، إن ما عليك القيام به الآن، هو وضع رأسك بين كفي يديك، والتفكير في الخطأ الذي ارتكبته".

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن ينتظر منا السكوت أمام قتل مسلمي الروهنغيا، والاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني، والأزمات الإنسانية التي تشهدها سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال، أو الأزمات في الدول المحيطة ببحيرة تشاد".

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