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هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب مجددا كوهبنان في كرمان

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب مجددا كوهبنان في كرمان
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مرة اخرى ضواحي كوهبنان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران مساء الاثنين.

العالم - ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة العاشرة و 7 دقائق و 47 ثانية من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (السادسة و 37 دقيقة و 47 ثانية مساء بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة الارضية عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.39 والطول الشرقي 56.27 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

وكانت هزة ارضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قد ضربت كوهبنان يوم الخميس الماضي، ما ادت الى اصابة العشرات بجراح فضلا عن الحاق اضرار بنحو 85 بالمائة من مبانيها، اذ تضررت 30 وحدة تجارية و 1500 وحدة سكنية فيها.

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