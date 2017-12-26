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عضو في اللجنة الدفاعية البرلمانية:

البرلمان الايراني يقترح تخصيص مليار دولار لصناعة مروحيات عسكرية

البرلمان الايراني يقترح تخصيص مليار دولار لصناعة مروحيات عسكرية
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

اقترحت لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي في ايران تخصيص مليار دولار كقرض لوزارة الدفاع لصناعة مروحيات عسكرية.

العالم - إيران

وقال عضو اللجنة الدفاعية في مجلس الشورى الاسلامي ابوالفضل حسن: ان مركز تصنيع المروحيات بوزارة الدفاع  يتمتع  اليوم بوضع جيد للغاية من حيث العلمي والتكنولوجي ويعد ضمن قائمة الدول ال5 الافضل في العالم في هذا المجال.

واضاف: ان البلاد يفرض عليها اليوم حظرا في مجال شراء المروحيات ولا يوجد احد في العالم  يقوم بتزويدنا  بالمروحيات الا ان مركز تصنيع المروحيات بوزارة الدفاع الايرانية له خبراء يتمتعون بكفاءات جيدة في هذا القطاع.

واردف بالقول: ان اقتراح لجنة الامن القومي في المجلس لتعزيز صناعة المرحيات، هو منح مليار دولار كقرض من صندوق احتياطي العملة الصعبة في البلاد لمركز تصنيع المروحيات العسكرية  لتلبية احتياجات قوات الجيش والحرس الثوري في البلاد.

واضاف: لقد اجريت عملية الابحاث خلال العقد الماضي في هذا القطاع و تم نيل المواصفات الدولية في هذا المجال  كما ان هناك ايضا زبائن في هذا القطاع.

المصدر: وكالة تسنيم

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