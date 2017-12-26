بالصور/ دودة برأسين وجبل الدهون.. أغرب 5 إكتشافات في 2017

العالم -منوعات

الدودة ذات الرأسين

خضع بعض أنواع الديدان المسطحة إلى تغييرات كبيرة بعد أن تمّ إصطحابها إلى الفضاء الخارجي وأعيدت مرة أخرى إلى كوكب الأرض ومن بين تلك الديدان ما يعرف بـ"دوجيسيا جابونيكا" والتي أصبح لها رأسان عند كل نهاية في جسدها فيما كان تأثير الفضاء على مجموعات أخرى من الديدان في إختلاف ردة فعلها تجاه المياه.

جبل الدهون

سمعنا عن جبال الجليد التي قد تكون عائمة فوق سطح الماء وجذورها أضعاف ما يطفو فوق السطح إلا أنّه في عام 2017 تمّ إكتشاف كميات مهولة من الدهون متراكمةً في مجاري الصرف الصحي بمدينة لندن ويكون جبل الدهون هذا من زيوت الطعام وغيرها من أنواع القمامة مثل الحفاضات وغيرها وإستفادت السلطات البريطانية من هذا الكم من الدهون بتحويله إلى وقود الديزل الحيوي.

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المرأة المحاربة

إكتشف العلماء رفاتاً لإنسان محارب في جزيرة بجوركو في السويد يعود إلى شعب الفايكنج المحارب وإلى جواره أدوات الحرب وملحقات أخرى إلا أنّ تحليل الحمض النووي أثبت أنّ ذلك الرفات هو لأنثى وليس لرجل كما كان العلماء يعتقدون فيما مضى وهو الإكتشاف الذي طرح عدة أسئلة حول طبيعة دور المرأة في الماضي.

لغز هجرة أمهات الشمبانزي

إكتشف العلماء سرّ هجرة إناث الشمبانزي من مجموعاتها عندما تكون على وشك الولادة وتبين السر وراء ذلك عندما وجدوا أنّ الذكور تسرق الرضع وتأكلها فإعتادت الإناث بفطرتها هجرة الجماعة قُبيل الوضع للحفاظ على حياة صغيرها.

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قتل خلايا المخ

عندما يدرس الإنسان أو يتعلم شيئاً جديداً فتنمو لدى مخه خلايا جديدة الأمر الذي يحدث بالتزامن مع "قتل" خلايا عصبية أخرى وجاء هذا الإكتشاف لتفسير تغير حجم مخ الإنسان عند التعلم.

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