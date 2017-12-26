منظمة السياحة العالمية تزف بشرى سارة للسوريين

العالم - سوريا

ودعا الرفاعي إلى "ضرورة البدء بحملة إعلامية مكثفة عنوانها "سوريا الآن" تركز على عودة قطاع السياحة ومرحلة إعادة الإعمار في سوريا".

ولفت الرفاعي، في تصريح له، إلى أن "مقومات الحملة الترويجية هي عرض قطاع السياحة في سوريا قبل وبعد الحرب ودور الشباب السوري في إعادة الإعمار"، مشيراً الى "وجود 3 مقاصد سياحية مهمة يجب الترويج لجهوزيتها لاستقبال السياح وهي الساحل وأماكن ​السياحة الدينية​ والمدن القديمة كدمشق وحلب".

كما نوه الى "التنسيق مع ​وزارة السياحة​ في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون لتطوير وتحديث ومراجعة ​قوانين​ وتشريعات متعلقة بتحفيز السياحة في هذه المرحلة".

المصدر : النشرة

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