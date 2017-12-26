البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مدينة دورا جنوب الخليل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غربي بيت لحم
مراسلة العالم: شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عين قينيا غرب رام الله
مصادر يمنية: استشهاد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة شرق القطابة بمديرية الخوخة بالحديدة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم

معارك سوريا تجعل "لواء القدس" قوة جبارة

معارك سوريا تجعل
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

يوجد حلفاء كثيرون للجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب الدولي الآن، ومن بينهم "لواء القدس" الفلسطيني الذي قدم دعما كبيرا إلى القوات المسلحة السورية.

العالم - سوريا

وكان للواء القدس إسهام فاعل في معركة حلب، ثم دافع لواء القدس دفاع المستميت وفق تعبير موقع "نيوإنفورم" عن طريق أثريا الحيوي جنوب شرق حلب.

وقالت وكالة (فان) وهي إحدى وكالات الأنباء الروسية، إن لواء القدس اشتد ساعده خلال معارك الميادين وأبو كمال ودير الزور حتى أنه صار قوة عسكرية جبارة.

ويضم لواء القدس الآن آلاف المقاتلين الذين يستعدون حاليا لمؤازرة قوات النمر (إحدى وحدات النخبة في الجيش السوري) أثناء عملياتها القتالية في محافظة ادلب.

يُذكر أن "لواء القدس" تأسس في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني محمد سعيد، ابن مخيم النيرب في محافظة حلب. وبدأ اللواء بضم شباباً فلسطينيين وسوريين في صفوفه.

ويشار إلى أن لواء القدس يتكون من ثلاثة كتائب مسلحة بكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من 3500عنصر. ويضم لواء القدس لاجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ومقاتلين من مدينة حلب وريفها الغربي و الشمالي و كتيبة الشبح الأسود و القمصان السود.

المصدر : سبوتنيك 

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

مراسل العالم: الجيش السوري يدخل مخيم الحندرات بريف حلب الشمالي ويحرره بشكل كامل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عامان على مقتل زهران علوش.. كل شيء أصبح أفضل

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال في قلقيلية شمال الضفة

ما الصلة بين "مخيم الركبان" وجماعة "داعش"؟

معارك سوريا تجعل "لواء القدس" قوة جبارة

ابو مرزوق يرد بتغريدة على بلطجة عضو الكنيست بحق الاسرى

محمد بن سلمان ومعضلة اعتقال الأمراء!

رئيس السلطة القضائية في ايران يصل الى كرمانشاه لتفقد مناطق الزلزال

كيف ردّ مغرد كويتي على الحكم الصادر بحقه لانتقاده السعودية؟

زعيم الطائفة الارمنية بطهران.. قرار ترامب مرفوض ومن شانه زعزعة الامن في العالم

من تعاليم السيد المسيح (ع) مكافحة الجهل والعنف

ایران تبدي استعدادا لتطویر علاقات شاملة مع افغانستان

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

مجلس الأمة الكويتي يبحث تصويت العسكريين في الانتخابات

باحث ايراني يبتكر منظومة انذار مبكر لمستويات اضرار الزلزال

غربي رام الله.. شاهد؛ شبان يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة

خلال اليوم الواحد حجم إنتاج إيران من الغاز بلغ 630 مليون متر مكعب يوميا

بسبب اساءته للاقصى برلمانيون مصريون يطالبون بمحاكمة يوسف زيدان

استشهاد مدنيين بغارت لتحالف العدوان بالحديدة والجوف

الصليب الأحمر يوبخ الاحتلال علی إهانة عائلات الاسری

طريقة جديدة لتأخير الشيخوخة

الأکثر مشاهدة