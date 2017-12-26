ابو مرزوق يرد بتغريدة على بلطجة عضو الكنيست بحق الاسرى

العالم - فلسطين المحتلة

وعدّ أبو مرزوق، في تغريده له على حسابه بموقع "تويتر"، تهجم عضو الكنيست حزان دلالة على "هشاشة هذا الكيان المارق الذي يبحث قادته عن بطولات وهمية".

وعلق على قول أم أحد الأسرى التي قالت لعضو الكنيست حزان: "ابني راجل بكل معنى الكلمة"، بالقول: "نعم يا سيدة الأرض، ابنك سيد الرجال".

وكان المتطرف "أورن حزان" اقتحم اليوم حافلة أهالي أسرى غزة الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجن "ريمون" بصحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، وتهجّم عليهم وأبنائهم لفظيًّا.

واعترض الليكودي المتطرف حافلة أهالي أسرى غزة "تضامنًا" مع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس".

المركز الفلسطيني للإعلام

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