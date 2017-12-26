شنغهاي تكافح مرض "المدينة الكبيرة"

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وتسعى شنغهاي للتعامل مع مرض "المدينة الكبيرة".

ويأتي ذلك في إطار خطة لشنغهاي للفترة من 2017 إلى 2035 والتي وافقت عليها الحكومة.

وبحلول 2035 سيتمّ التحكم في عدد سكان شنغهاي عند نحو 25 مليوناً ولن تتجاوز المساحة الإجمالية للأراضي المتاحة للتعمير 3200 كيلومتر مربع.

وحدّدت وسائل الإعلام الحكومية مرض المدينة الكبيرة بأنّه ينشأ عندما تُبتلى المدن الضخمة بالتلوث البيئي والإزدحام المروري ونقص الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية.

وتواجه الكثير من أكبر المدن الصينية أيضاً زيادة في أسعار المنازل مما يثير الخوف من فقاعة عقارية.

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