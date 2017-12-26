كيف ردّ مغرد كويتي على الحكم الصادر بحقه لانتقاده السعودية؟

العالم - الكويت

ويواجه الصالح تهمة الإساءة للإمارات في قضية أخرى، والتي من المتوقع أن يُحكم فيها في الأيام المقبلة.



وتعليقا على الحكم الصادر بحقه، قال الصالح في تغريدة: "صدر في حقي حكم السجن لمدة 5 سنوات أمن دولة "الإساءة إلى السعودية"! سبب التهمة مناصرتي لقضية قطر العادلة! لست نادما على ما غردت وما سجلت من فيديوهات.. فهذا من حقي! وسأستمر في مناصرة كل مظلوم.. ولن أرجع إلى الكويت لتنفيذ الحكم! فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين... "لن أعود للكويت لتنفيذ الحكم".

وأتبعها بتغريدة أخرى، قال فيها: "بالرغم من أن حكم السجن 5 سنوات قاس! إلا أن الكويت تبقى بلادي، وأهل قطر أحبابي، وكل الأحرار أنصاري! لو يرجع التاريخ إلى 5 /6/ 2017، حين أعلنوا حصار قطر، لاتخذت الموقف ذاته! فما قيمة مبادئي التي أتغنى بها وأنا أرى إخواني يحاصرون، وأصمت خوفا من العقاب! توكلت على الباري وناصرتهم.. ولن يضيعني!" حسبما افاد موقع عربي 21.

ويشتهر المغرد عبدالله الصالح بانتقاداته الشديدة للسعودية والإمارات. كما اشتهر حسابه بالدفاع عن دولة قطر في أزمة الحصار الذي تواجهه منذ ستة أشهر.

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