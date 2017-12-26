سعی لإستعادة قبعته المفضلة من قرد.. وهذا ما حدث!

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وأصيب "جيف سويدين هيلم" (40 عاماً) بالشلل عقب سقوطه من إرتفاع 33 قدماً (أکثر من 10 أمتار) في جزيرة بالي بإندونيسيا أثناء مطاردته لقرد قام بسرقة قبعة البيسبول المفضلة لديه.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أكدت ابنة جيف أنّ والدها أحب القبعة كثيراً لهذا طارد القرد لإستعادتها.

وبدأت أسرة جيف في جمع التبرعات لنقله من بالي إلى كوالالمبور من أجل الحصول على رعاية طبية أفضل حيث تمكنت الأسرة من جمع نحو 35 ألف جنيه إسترليني.

ودخل جيف في غيبوبة قبل أن يستفيق منها ويعاني الآن من الإلتهاب الرئوي الناتج عن شلله.

ويحتاج جيف إلى الخضوع للعلاج لمدة ثلاثة أشهر لإستعادة القدرة على تحريك أطرافه وأكثر من عام للمشي مجدداً.

يُذكر أنّ جيف في النهاية نجح في إستعادة قبعته التي دفع ثمنها غالياً.

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