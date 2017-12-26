باكستان تعلن مقتل 3 من عسكرييها بقصف هندي على كشمير

وأوضحت القوات المسلحة الباكستانية في بيان لها، أن عسكرييها قتلوا في منطقة راولاكوت، واصفة الحادث بأنه انتهاك دون سابق استفزاز لنظام وقف إطلاق النار.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان الجيش الهندي، عن مقتل أربعة عسكريين له بقصف باكستاني، وأعقبت ذلك أنباء عن قصف متبادل عبر الحدود بين الطرفين.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الوضع في الولاية لا يزال متوترا للغاية، إذ يغادر المواطنون منازلهم بحثا عن مأوى آمن في مناطق أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مسألة كشمير لا تزال أبرز نقطة خلافية بين الهند وباكستان، وقد خاضت الدولتان ثلاث حروب من أجل السيطرة على الولاية المتنازع عليها.

المصدر: أسوشيتد برس