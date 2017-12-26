ولايتي: ترامب يؤسس لحرب فعلية والعالم قلق لتصرفاته!

العالم - إيران

وفي مؤتمر حول التطورات في فلسطين المحتلة في طهران قال ولايتي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤسس بشكل فعلي لحرب في مختلف المجالات مشددا أن العالم كله يساوره القلق من السياسات الاميركية.

وقال ولايتي إن اقرب الناس الى اميركا يقوم اليوم بانتقادها بسبب اتخاذها قرارا غير مدروس بشأن القدس.

وأضاف الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية أن القرارات غير المدروسة لا تقود الى نتائج عملية تطبق على الارض مشددا أن قرار ترامب يواجه طوفانا في العالم الاسلامي.

وصرح ولايتي أن العالم الاسلامي اعرب عن انزعاجه مما ذهب اليه ترامب والكيان الصهيوني.

ونوّه الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية: ايران لم تألو جهدا في تقديم اية مساعدة للشعب الفلسطينين وتأمل باتحاد عام لكل تنظيمات المقاومة الفلسطينية لاجل استمرار الكفاح.

وصرح ولايتي: إن من تدخل في اليمن هي السعودية ودول اخرى اما ايران فلم تقدم الا المساعدات الاغاثية منوها أن الشاب الذي يقود السعودية اليوم يقودها نحو الاسوأ.

216