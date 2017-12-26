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روبوت جديد قد يُحدث إنقلاباً في أهرامات الجيزة

روبوت جديد قد يُحدث إنقلاباً في أهرامات الجيزة
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

إذا تمّ الكشف عن كلّ الألغاز والأسرار التي تحيط بهرم الجيزة الأكبر، فقد يعود الفضل لهذا إلى روبوت صغير.

العالم - منوعات

وبحسب صحيفة "آرت نت"، فإنّ العلماء يطوّرون الآن روبوتاً صغيراً طائراً الهدف من تصميمه هو إستكشاف كلّ الأماكن المجهولة بداخل الأهرامات المصرية.

وسيقوم علماء الآثار بإدخال الروبوت من خلال حفرة صغيرة سيتمّ إحداثها في الجدران المطلة مباشرةً على الغرف بداخل الهرم ولن تزيد عن بوصة و نصف ( 5 / 3 سنتيمتر).

وسيكون الروبوت ذاتي التحكم من أجل إستكشاف المساحات التي كان يتعذر الوصول إليها بداخل الهرم.

ومن الممكن أن تتحقق هذه التكنولوجيا المتطورة في القريب العاجل بفضل جهود المؤسسات البحثية "إنريا" وهو معهد فرنسي لبحوث علوم الكمبيوتر والمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ومشروع "سكان بيراميدز" للأبحاث الذي كان إكتشف سابقاً منطقة مجهولة بداخل الهرم الأكبر خوفو بإستخدامه لتقنية "مون" للتصوير.

وأكد الباحث في معهد "إنريا"، جان بابتيست موريه، أنّ التحدي الأكبر الذي يواجهونه حالياً يتمثل في إدخال الروبوت في أصغر حفرة ممكنة وذلك لعدم رغبتهم في ترك أثر لهم في الهرم بقدر الإمكان.

وسيكون الروبوت الجديد مزوداً بأضواء وكاميرا عالية الجودة وأجهزة تجميع بيانات بينما سيتمّ تحريكه عن بعد بواسطة إشارات الراديو.

وقال موريه إنّه لم يتمّ تحديد موعد للإنتهاء من بناء ذلك الروبوت خاصةً وأنّه يمتاز بمواصفات خاصة للغاية ومنها خفة الوزن وإمتلاكه لتقنية الطبع ثلاثي الأبعاد.

الروبوت مكتشف الآهرامات

جان بابتيست موريه

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