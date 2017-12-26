أمر ملكي جديد بشأن النيابة العامة السعودية

العالم - السعودية

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أصدر الملك سلمان أمرا ملكياً يقضي بترقية 427 عضواً في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وثمن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي، مشيراً إلى "أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة، واهتمامه الكبير والمستمر بشؤونه الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم".

ورفع النائب العام شكره وتقديره للملك السعودي وولي عهده، على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، سائلاً "المولى عز وجل أن يوفق الأعضاء المشمولين بالترقيات في مهامهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأهلاً للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم".

يأتي ذلك غداة إصدار الملك السعودي لأمر ملكي جديد بترقية "43" قاضياً في ديوان المظالم، وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف، إن "الأمر الملكي الصادر تضمن ترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات القضائية في دعمٍ كريم سام لمرفق القضاء لأجل النهوض بمسؤولياته".

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