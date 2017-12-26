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"مجتهد" يضيف تفاصيل جديدة على تقرير "نيويورك تايمز" عن الحريري!

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

علق المغرد الشهير "مجتهد"، على تقرير "نيويورك تايمز"، حول "التفاصيل الغريبة" التي رافقت فترة مكوث رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري بالرياض، في أعقاب استقالته قبل نحو شهرين.

العالم - لبنان

وبحسب "مجتهد"، فإنه من بين التفاصيل التي لم تنشرها "نيويورك تايمز"، أن السبب الرئيسي لاحتجاز الحريري، لا علاقة له بلبنان.

وأضاف: "السبب يتمثل في السيطرة على أمواله، وأخذ ما لديه من معلومات عن الأمراء المعتقلين".

وتابع "مجتهد" قوله بأن صحفيي "نيويورك تايمز" لمسوا لدى الحريري حزنا عميقا لسبب مرتبط بالأمراء المعتقلين، ولم يقم بنشره، موضحا أنه قد ينشر تفاصيل أخرى لاحقا.

وكانت "نيويورك تايمز"، ذكرت أن الحريري وعند طلبه لزيارة الرياض، ارتدى في ذلك الصباح الجينز والقميص (تي شيرت)، حيث اعتقد أنه سيذهب إلى الصحراء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبدلا من ذلك فإنه جرد من هاتفه النقال، وحرم من حرسه باستثناء واحد، وتعرضوا للشتيمة من الأمن السعودي، مشيرة إلى أن "الإهانة الكبرى جاءت بعد ذلك: سُلّم خطابا معدّا مسبقا للاستقالة، وأجبر على قراءته من على التلفزيون السعودي".

المصدر : عربي 21 

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