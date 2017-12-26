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السعوديه تعفي القتلة في اليمن من القروض العقارية

السعوديه تعفي القتلة في اليمن من القروض العقارية
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

قرر ما يسمى بمجلس الشورى السعودي إعفاء جنودها المشاركين في الحرب على اليمن من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.

العالم - السعودية

وطالب الشورى، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول، الصندوق بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق من التنظيم الجديد للدعم السكني ودراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وطالب مجلس الوزراء بدعم صندوق التنمية العقارية ومساعدته على تحصيل قروضه المتأخرة.

وفي جلسته العادية السابعة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، طالب "الشورى"، اليوم، "الصندوق" بدراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر.

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