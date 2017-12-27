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"اسرائيل" تفاوض 10 دول لنقل سفاراتها الى القدس

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشفت نائبة وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي"، تسيبي هوتوفلي، الاثنين عن اتصالات مع "عشر دول على الأقل" لنقل سفاراتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت هوتوفلي للإذاعة العامة: "نحن على اتصال بعشر دول على الأقل، بعضها في أوروبا، لتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس". وأدلت بهذا التصريح غداة إعلان غواتيمالا نيتها نقل سفارتها إلى القدس. 

ولم تكشف المسؤولة الإسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول: إن "إعلان ترمب سيخلق تياراً لم نر حتى الآن سوى مقدماته".

وأوردت الإذاعة العامة نقلاً عن مصادر دبلوماسية "إسرائيلية" أن هندوراس والفيليبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها أوضحت أن الأمر يقتصر حالياً على اتصالات، ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول إلى القدس في موعد وشيك.

وأعلن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، الأحد، أن بلاده ستنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس، في قرار رحب به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لكنه لقي تنديداً شديداً من السلطة الفلسطينية بعدّه "عملاً مخزياً".

واعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في الـ6 من ديسمبر الجاري، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأعطى إشارة البدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، ما لاقى رفضاً دولياً واسعاً. 

المركز الفلسطيني للإعلام

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