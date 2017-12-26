الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من المواطنين فجر اليوم الثلاثاء (26-12)، في عدة مناطق في بيت لحم و طولكرم و قلقيلية و جنين و القدس، فضلا عن استدعاء أخرين.

وأوضحت المصادر أن المعتقلين عرف منهم كل من:

١. عبد الله حماد- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٢. علي حماد- مخيم عايدة بيت لحم

٣. محمود حماد- مخيم عايدة بيت لحم

٤. أدهم عويس- مخيم عايدة بيت لحم

٥. عمار أبو عكر- مخيم عايدة بيت لحم

٦. مجدي أبو عكر- مخيم عايدة بيت لحم

٧. محمود عايد أبو عكر- مخيم عايدة بيت لحم

٨. علي أبو عكر- مخيم عايدة بيت لحم٩

. ضرغام علارية- ضاحية اكتابا طولكرم

١٠. أحمد محمد حمدان- طولكرم

١١. عمرو غانم- ضاحية شويكة طولكرم

١٢. عمر لفداوي- طولكرم

١٣. عبد الرحمن مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت

كما سلمت قوات الاحتلال بلاغات استدعاء لأربعة شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية واعتدت على مسنة خلال تفتيش منزلها ومطالبتها بتسليم نجلها.

كما اندلعت مواجهات في بلدتي قباطية ورمانة قرب جنين.

وفي القدس المحتلة واصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال، وعرف من بين الذين تم اعتقالهم كل من:

مفيد محمد العباسي- سلوان

مؤمن العباسي- سلوان

محمد الشيوخي- سلوان

محمد زيداني- سلوان

محمدسرحان- سلوان

كريم الشيوخي- سلوان

فؤاد القاق- سلوان

عدي أبو تايه-سلوان.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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