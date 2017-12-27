إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل

العالم - فلسطين

وقال "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن المواجهات اندلعت في بلدة "سعير" وعلى مدخل مخيم "العروب".

واشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، فيما أطلق الجنود أعيرة مطاطية.

وأضاف أن طواقم الإسعاف المتواجدة بالمنطقة قدمت خدماتها الأولية لعدد من الشبان الذين أصيبوا بالاختناق، فيما نقلت بعض الإصابات إلى المشافي لتلقي العلاج.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، أن مشفى الخليل الحكومي تعامل مع إصابتين بالرصاص الحي خلال المواجهات المندلعة في مخيم "العرّوب".

وأضافت في بيان مقتضب لها، أن حالة الشبّان وُصفت بـ "المتوسّطة"، حيث كانت الإصابات في الأطراف السفلية.

وأشارت إلى أنه تم نقل إصابة أخرى من بلدة "سعير" إلى المشفى "الأهلي" في المحافظة، ووصفت أيضاً بـ "المتوسطة".

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