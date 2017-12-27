لاريجاني يكشف عن سبب دخول روسيا المعركة ضد الإرهاب في سوريا

العالم - إيران

وخلال مؤتمر صحافي عقده لاريجاني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد قال: "نحن دعمنا الحكومة العراقية بطلب منها لكي تستطيع النجاح في مواجهة داعش ولكن تستطيع القوات المسلحة العراقية من إلحاق الضربات بتنظيم داعش الإرهابي. وبشكل مؤكد فإن دور المرجع الديني آية الله السيستاني كان حاسما لجهة تعبئة الشعب العراقي في هذه المواجهة".

وأضاف لاريجاني: "هذه الأمور أدت إلى طرد داعش من العراق حيث يمر البلد اليوم في مرحلة الإعمار بدون تواجد الإرهاب فيه. في سوريا أيضا كانت نظرتنا أيضا أن المؤامرة في هذه الدول تسعى الى العبث بأوضاع الدول الإسلامية وتضعها في مواجهة انعدام الامن بشكل جدي. وهذا كان لمصلحة أمريكا وإسرائيل، لذا فقد دعتنا سوريا للتواجد فيها ونحن لبينا هذا الطلب. بعد ذلك كان لنا مباحثات مع روسيا وانضمت روسيا لاحقا الى سوريا وإيران ما أدّى الى تزايد وتيرة العمل وقد تلقى الارهابيّون ضربات كبيرة في مختلف أنحاء سوريا. الإرهاب لم ينته الى الآن في سوريا لأن أمريكا أقامت قواعد لها في أجزاء من سوريا لمساعدة الإرهابيين لكن بطبيعة الحال فقد تم تحرير الأقسام المهمة من سوريا من يد الارهاب".

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى أن إيران تعارض الإجراءات الإرهابية في أفغانستان أو باكستان أو العراق أو سوريا أو أي بلد آخر ونعتبر هذه الحالة ظلما يلحق بهذه الدول وكما يعلم الجميع فإن هذه التيارات الإرهابية هي من صنع أمريكي ويجب هنا الانتباه الى السبب الذي دفع بأمريكا لإنشاء هذه التيارات الإرهابية؟ وقال: "لقد أرادو أن يدمروا طاقة الدول الإسلامية وهذا يصب في صالح الكيان الصهيوني".

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