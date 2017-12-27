العالم- أميركيتان

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عنه القول: "أنا أعرف، ونحن كمجموعة محامين، نتوقع الانتهاء من هذه القضية قريبا". ولم يحدد الرجل خلال ذلك أية تواريخ محتملة لاستكمال التحقيق.

ولكن الصحيفة ذكّرت بأن مجموعة المحامين المدافعة عن دونالد ترامب أعلنت في وقت سابق عدة تواريخ مختلفة من نهاية ديسمبر من هذا العام إلى نهاية يناير عام 2018.

من جانبه رفض الممثل الرسمي لفريق المدعي الخاص روبرت ميولر المشرف على هذا التحقيق، التعليق على تصريحات السيد سيكولو.

وذكرت الأنباء في فترة سابقة، أن البيت الأبيض يواصل التعاون الوثيق مع المدعي العام ميولر، ولكنه يأمل في إنجاز هذا التحقيق بسرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن أمريكا، تشهد حاليا عددا من التحقيقات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وتتولى الإشراف على هذه التحقيقات لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس وكذلك لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ. ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا منفصلا تحت قيادة النائب العام المختص ميولر.

المصدر: انترفاكس