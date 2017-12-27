البث المباشر
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
مراسل العالم : مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

محامي ترامب يتوقع انتهاء التحقيق بـ"التدخل الروسي" قريبا

محامي ترامب يتوقع انتهاء التحقيق بـ
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن جاي سيكولو أحد المحامين المدافعين عن الرئيس دونالد ترامب، اقتراب إنجاز التحقيق الذي يقوم به مكتب التحقيقات الفيدرالي في موضوع "تدخل روسيا "في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

 العالم- أميركيتان

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عنه القول: "أنا أعرف، ونحن كمجموعة محامين، نتوقع الانتهاء من هذه القضية قريبا". ولم يحدد الرجل خلال ذلك أية تواريخ محتملة لاستكمال التحقيق.

ولكن الصحيفة ذكّرت بأن مجموعة المحامين المدافعة عن دونالد ترامب أعلنت في وقت سابق عدة تواريخ مختلفة من نهاية ديسمبر من هذا العام إلى نهاية يناير عام 2018.

من جانبه رفض الممثل الرسمي لفريق المدعي الخاص روبرت ميولر المشرف على هذا التحقيق،  التعليق على تصريحات السيد سيكولو.

وذكرت الأنباء في فترة سابقة، أن البيت الأبيض يواصل التعاون الوثيق مع المدعي العام ميولر، ولكنه يأمل في إنجاز هذا التحقيق بسرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن أمريكا، تشهد حاليا عددا من التحقيقات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وتتولى الإشراف على هذه التحقيقات لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس وكذلك لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ. ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا منفصلا تحت قيادة النائب العام المختص ميولر.

المصدر: انترفاكس

روابط ذات صلة

إقالة عضو في فريق تحقيق بشأن التدخل الروسي بسبب ترامب

الإطاحة بأحد محققي قضية "التدخل الروسي" بعد معارضته لترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الرئيس الاسد يدعو لأقامة صلاة الاستسقاء الجمعة المقبلة

خارجية قطر: نأمل أن تراجع غواتيمالا قرار نقل سفارتها للقدس

نائب يحذر من سقوط أجزاء "كبيرة" في كركوك بيد "داعش" مجدداً

مخطط إماراتي أميركي لخفض الرحلات الجوية العابرة من إيران

اين كان اللواء ماهر الاسد طوال سنة ونصف.. هل يعلن ساعة الصفر؟!

فلكي: سوريا أغنى بلاد العرب وانتظروا مقتل دجال درعا وإدلب

4 بنوك ايرانية تبرم عقدا تمويليا مع بنك روسي

انفجار في خط أنابيب النفط الليبي قرب ميناء السدرة

طريق حلب حماه سيتم فتحة واعادته الى الحياة..

مؤتمر دولي لإعادة إعمار بنغازي في مارس المقبل

اليابان تبحث تجهيز حاملة طائرات لخدمة الشبح الأمريكية

حيل فعالة للتخلص من إلتهاب الحلق!

ولايتي: قرار منظمة التعاون الاسلامي يعارض موقف إيران حول القدس

كفريا والفوعة.. المنسيتان من متن الكتاب..

بالفيديو ...تحرير مناطق استراتيجية في ريف حماة الشمالي الشرقي

مسؤول إيراني: التيارات التكفيرية مازالت نشطة وأمن إيران اليوم لم يأت صدفة

حلب بعد عام على التحرير.. أضواء الميلاد لن تنطفئ بعد الآن

تناولوا هذا الأطعمة للتخلص من القلق والإجهاد!

إسرائيل "ليست دولة حقيقية" في مجلة فرنسية

الاستخبارات العسكرية تقبض على "ارهابي" غربي بغداد

الأکثر مشاهدة