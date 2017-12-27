البث المباشر
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
مراسل العالم : مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

حلب بعد عام على التحرير.. أضواء الميلاد لن تنطفئ بعد الآن

حلب بعد عام على التحرير.. أضواء الميلاد لن تنطفئ بعد الآن
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

مرّت سنة كاملة على تحرير كامل أحياء حلب من الجماعات الإرهابية التكفيرية، المدينة الواقعة شمال سوريا والتي دُمّرت بنيتها التحتية بشكلٍ شبه كامل إثر المعارك الطاحنة التي دارت داخل أحيائها بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، وبكل تأكيد لم تسلم الجوامع والكنائس كما حال الأبنية العمرانية من تلك المعارك.

العالم- سوريا

بعد عامٍ على تطهير الجيش السوري وبدعمٍ من القوات الجوية والفضائية الروسية لأحياء حلب من الإرهابيين عادت كنائسُ المدينة التي تضررت بشكل كبير وتهدمت جدرانها لتدُقّ أجراسها في عيد ميلاد السيد المسيح.

حلب السورية التي كانت منذ خمس سنوات على لائحة أخطر مدن العالم بسبب انعدام الأمن فيها حين انتشرت الفصائل الإرهابية ضمن غالبية أحيائها، قد ضمّت قبل اندلاع الأزمة السورية ثاني أكبر عدد مسيحيين في العالم العربي بعد العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان يقطنُ فيها حوالي مئة وخمسين ألف مسيحي، قد هُجّر ثلثاهم تقريباً خارجها، وكانت هجرتهم على ثلاث مستويات، الأول انتقل إلى محافظات سورية أخرى كدمشق وحمص واللاذقية والثاني هاجر إلى عدد من الدول العربية حيث تُتوقّع عودتهم إلى حلب بعد انتهاء الأزمة السورية في حين طلب القسم الثالث منهم اللجوء إلى عدد من الدول الأوروبية وهو الذي يتوقع أن تكون عودته صعبة بعد اندماجهم بالمجتمعات الأوروبية.

وطال دمار المعارك الغالبية العظمى من كنائس المدينة كما تعرضت بعض قاماتها الدينية للخطف والتعذيب على أيدي الجماعات الإرهابية المتشددة التي انتشرت على نطاق واسع كجبهة النصرة وداعش وغيرهما، حيث صنّفت منظمة أوبن دورز الأمريكية الجمهورية العربية السورية عموماً ومدينة حلب الواقعة شمالها على وجه الخصوص كإحدى أكثر المناطق خطورةً على المسيحيين في دراسة قد أعدّتها عام 2013

كما يبلغ عدد الكنائس في الشهباء ضمن إحصائية غير دقيقة أُجريت قبل الحرب نحو خمسة وعشرين كنيسة، دُمّر ثلثها بشكل شبه كامل، مثل كنيسة مار الياس المارونية وكنيسة الأربعين شهيد للأرمن الأرثوذوكس بالإضافة إلى كنيسة السيدة المارونية في منطقة الحميدية التي تصدّع سقفها ودمّرت أغلب جدرانها.

و رصدت "سبوتنيك" في جولة على عدد من الكنائس المتضررة منها والسليمة جزئياً خلال يوم ميلاد السيد المسيح إحياءها لهذا العيد، في مشهدٍ يعيد البهجة لها بعد ما يقارب خمس سنوات من سيطرة التنظيمات الإسلامية المتشددة على عدد كبير من الأحياء، ليسيطر الجيش السوري قبل عام من اليوم على كامل المناطق التي كانت خارج سيطرته ويبدأ بالتوسع نحو الأرياف لتوسيع نطاق الأمان حول مركز المدينة.

 الأضرار الكبيرة التي لحقت بمعظم تلك الكنائس ما تزال واضحة، إذ لعب الموقع الجغرافي وتوزع الفصائل المسلحة ضمن أحياء المدينة دوراً كبيراً في  ذلك الدمار، كما أنّ الاشتباكات قد تركزت على محاذاة من جدرانها وفي داخلها ضمن بعض المناطق، لتصبح الكنائس الموجودة على خطوط التماس مثل كنيسة الأرمن الأرثوذوكس مدمرة ومحروقة بالكامل.

وقال مصدرٌ من محافظة حلب في تصريح له أنّ: الكنائس و الجوامع المتضررة تحتاج لوقتٍ جيد لترميمها أو إعادة بناءها من جديد، مشيراً إلى أنّ  المحافظة تعاونت مع القائمين على خدمة الكنائس من قسيسين حين تمّ تحرير المدينة وأعدوا المخططات والمشاريع والدراسات المطلوبة التي قُدّمت إلى المسؤولين الحكوميين ليتم التصديق عليها وإعطاء تراخيص إعادة البناء المطلوبة، إذ يُتوقّع أن توضع هذه الخطط في حيّز التنفيذ بعد إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة السورية للعام الجديد القادم لتعود بعد ذلك كما كانت قبلةً دينيةً لمسيحيي المدينة.

أجواء احتفالات عيد السيد المسيح التي رصدتها "سبوتنيك" لا توحي بأنّ مدينة حلب هي ذاتها التي كانت أخطر مدن العالم على سكانها المسيحيين والمسلمين، أصوات الموسيقى تعلو أغلب شوارع المدينة والناس يتوزعون على الشرفات وينتشرون في الساحات محتفلين، كما زُيّنت شجرة عيد ميلاد كبيرة في شارع العزيزية يلتقط الحلبيين حولها سواءً أكانوا مسلمين أم مسيحيين الصور التذكارية في مشهدٍ يوضح أن محبة أهل المدينة لبعضهم لم تتلاشى كما يُعيدُ الأذهان لأجواء ميلاد السيد المسيح قبل اندلاع الأزمة السورية.

113-104

روابط ذات صلة

شاهد: الحياة تدب في مدارس حلب بعد عام من التحرير

شاهد بالفيديو.. حلب تحتفل بالذكری الاولی لتحريرها

بالصور.. حلب وذكرى النصر الأولى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

القصة الكاملة للجزيرة السودانية التي تديرها تركيا

وزير الدفاع الايرانية: لن نتوقف في تعزيز قدراتنا الدفاعية

لهذه الأسباب زار أردوغان الخرطوم

المقاتلات البلجيكية تعود إلى قواعدها بعد انتهاء مهامها في العراق

مظهر مضيفات "مصر للطيران" يفجر أزمة... ما السبب!

باكستان تعرض على أفغانستان خطة لتحسين العلاقات الثنائية

بالصور: لأول مرة.. شجرة ميلاد بطول 8 امتار وسط كربلاء المقدسة

الرئيس الاسد يدعو لأقامة صلاة الاستسقاء الجمعة المقبلة

خارجية قطر: نأمل أن تراجع غواتيمالا قرار نقل سفارتها للقدس

نائب يحذر من سقوط أجزاء "كبيرة" في كركوك بيد "داعش" مجدداً

مخطط إماراتي أميركي لخفض الرحلات الجوية العابرة من إيران

اين كان اللواء ماهر الاسد طوال سنة ونصف.. هل يعلن ساعة الصفر؟!

فلكي: سوريا أغنى بلاد العرب وانتظروا مقتل دجال درعا وإدلب

4 بنوك ايرانية تبرم عقدا تمويليا مع بنك روسي

انفجار في خط أنابيب النفط الليبي قرب ميناء السدرة

طريق حلب حماه سيتم فتحة واعادته الى الحياة..

مؤتمر دولي لإعادة إعمار بنغازي في مارس المقبل

اليابان تبحث تجهيز حاملة طائرات لخدمة الشبح الأمريكية

حيل فعالة للتخلص من إلتهاب الحلق!

ولايتي: قرار منظمة التعاون الاسلامي يعارض موقف إيران حول القدس

الأکثر مشاهدة