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فلكي: سوريا أغنى بلاد العرب وانتظروا مقتل دجال درعا وإدلب

فلكي: سوريا أغنى بلاد العرب وانتظروا مقتل دجال درعا وإدلب
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

صاحب التوقعات الاشهر علي عبد الرحمن العيس يطل جديدا مع اذاعة تونسية بسلسلة توقعات مثيرة وهذه المرة عن لبنان وسوريا.

العالم- سوريا

قال الفلكي المغربي علي العيس صاحب التوقعات الاشهر في لقاء له البارحة على اذاعة فيوز تونس، "اكمالا للتوقعات التي افردتها منذ فترة وقبل الجميع اضع لكم بعض التوقعات الختامية للمنطقة العربية:

لبنان اكتشاف سبخة بحرية تحوي ينبوع من الغاز الطبيعي في البحر

انتعاش السياحة في لبنان بشكل غير مسبوق لاكتشاف تاريخي

انصح اهلنا في لبنان امتهان الدلالة السياحية لانها ستكون الاكثر دخلا

سوريا الفرج, من الجنوب ومقتل دجال درعا في اشارة الى الجولاني

ادلب محررة في ربيع ٢٠١٨ ومقتل اعورها, وهو ما قال عنه العيس بانه المحيسني السعودي

اعمار ونشاط بترول وغاز، روسيا تعيد البناء بمشاركة كل السوريين

مراسيم اعفاء غير مشروطة وعودة اللاجئين بكثافة

المصدر: شام تايمز

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