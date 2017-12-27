خارجية قطر: نأمل أن تراجع غواتيمالا قرار نقل سفارتها للقدس

العالم - قطر

وجاء في البيان: "قرار غواتيمالا باطلا ومستفزا ولا أثر قانونيا له، وخروجا على الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" ودعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها."

والقى البيان الضوء على أن "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."

سي ان ان