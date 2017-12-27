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محادثة هاتفية بين لافروف وتيرلسون حول سوريا وكوريا الشمالية

محادثة هاتفية بين لافروف وتيرلسون حول سوريا وكوريا الشمالية
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال اتصال هاتفي، الأزمة السورية ومؤتمر سوتشي للحوار بالإضافة إلى التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

العالم - أميركيتان

وبحسب وكالة نوفوستي، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تم النظر في الخطوات المقبلة لتخطي النزاع في سوريا مع الحفاظ على وحدة أراضيها، بما في ذلك إجراء مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي في إطار جهود التقدم والتسوية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، إضافة إلى تحفيز المفاوضات المباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف دون أي شروط مسبقة".

وفيما يخص الشأن الكوري الشمالي، قالت الوزارة الخارجية الروسية في بيانها: "اتفق الطرفان على أن تطوير الصواريخ النووية من قبل كوريا الشمالية ينتهك شروط مجلس الأمن الدولي. بيد أن لافروف أكد مرة أخرى رفض تصعيد التوتر حول  شبه الجزيرة الكورية بسبب خطاب واشنطن العدواني تجاه بيونغ يانغ، وكذلك تصعيد الاستعدادات العسكرية في المنطقة. وتم التأكيد على ضرورة الانتقال المبكر من لغة العقوبات إلى التفاوض".

 

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