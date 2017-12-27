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اِنتشار مرض “اللشمانيا” في 11 ولاية تونسية

اِنتشار مرض “اللشمانيا” في 11 ولاية تونسية
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

تصدرت ولاية القصرين ضمن قائمة ال 11 ولاية من الجمهورية التونسية التي ينتشر فيها مرض اللشمانيا ومن بينها القيروان، سيدي بوزيد، تطاوين، مدنين، قفصة، قبلي، صفاقس، قابس، توزر والمهدية حسب إذاعة ” قصرين أف أم”.

العالمتونس

وقد أكد مستشار البرنامج الوطني لمكافحة مرض اللشمانيا الدكتور منذر البجاوي في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر أمس ,الإثنين 25 ديسمبر, انه تاريخيا انتشر هذا المرض في تونس منذ الثمانينات نتيجة تغييرات بيئية، و الاكتشاف الاول كان بجنوب القيروان وسيدي بوزيد على اثر بناء سد سيد سعد فتغيرت العوامل البئية بسبب ذلك ما جعل المنطقة تصبح مهياة لتكاثر الجرذان الصحراوية و شبه الصحراوية و البعوض.

وقد قال الدكتور منذر البجاوي ان هذا المرض هو مرض جلدي يسببه الطفيلي وينتقل عن طريق البعوض الذي يسمى “الفليبتون” ويكون خازنه الحيوان، وهناك نوعان من الحيوانات، الاول الجرذان الصحراوية و هنا تتكون اللشمانيا الجلدية و توجد ببعض مناطق الوسط و الجنوب و النوع الثاني خازنه الاساسي هو الكلاب اين تتم حلقة العدوى بين الكلاب ونفس نوع البعوض و لكن من فصيلة اخرى فتحدث الاصابة بلشمانيا الاحشاء التي تسبب تضخم الطحال و الكبد.

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