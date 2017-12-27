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ماذا قال لافروف حول العلاقات الإيرانية السعودية؟

ماذا قال لافروف حول العلاقات الإيرانية السعودية؟
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغئي لافروف ان ايران وروسيا وتركيا مستعدة لتعزيز السلام وتقدم عملية التسوية السياسية بشان القضية السورية الى الامام.

العالم - إيران

واضاف لافروف في حديث لقناة 'راشا تودي' انني اعتقد بان ايران وتركيا مستعدتان لهذه العملية (التسوية السياسية للقضية السورية) وبالرغم من ان لديهما هواجسمها الخاصة يمكن ان لا تتطابق مع توجهات روسيا.

وصرح انه بالنسبة لتركيا فان القضية الكردية هامة وان ايران لديها هواجس بشأن توفير حقوق المسلمين الشيعة في سوريا حيث اننا ندرك هذه الهواجس إلا انه من الافضل بان يتم معالجة هذه القضايا عن طريق التسوية والمصالحة بين المسلمين الشيعة والسنة في إطار التضامن الاسلامي.

وقال: اننا نعتقد بانه يجب تقديم المساعدة لايران والسعودية من أجل بدء المفاوضات وان لا يتهم هذان البلدان بعضهما البعض بشأن قضايا مختلفة بل يجب ان يجلسا على طاولة المفاوضات وان يقوما بطرح قضاياهما المحددة ذات العلاقه ودراستها.

واضاف ان هاتين القوتين الكبيرتين في المنطقة لايمكن ان لاتكون لديهما مصالح في الدول المحيطة بهما وان على البلدين بان يحددا مبادي للعلب واننا مستعدون لذلك واننا قد طرحنا نظرية تعزيز امن منطقة الخليج الفارسي منذ مدة وان هذه النظرية مازالت سارية المفعول.

المصدر: وكالة إرنا

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