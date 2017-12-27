هزة ارضیة تضرب طهران بقوة 4.2 ریختر

العالم-ايران

ووقعت الهزة الارضیة على عمق 12 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطی الطول الشرقی 50.93 والعرض الشمالی 35.68 ، على بعد 4 كم من ملارد و 7 كم من صفا دشت التابعیتین لمحافظة طهران و 7 كم من مشكین دشت التابعة لمحافظة البرز.

وكان مركز الهزة الارضیة على بعد 17 كم من مدینة كرج مركز محافظة البرز و 42 كم من مركز محافظة طهران.

من جهة اخرى، اعلن المتحدث باسم لجنة ادارة الازمة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بهنام سعیدی بانه لم تصل لغایة الان ای تقاریر بوقوع خسائر جراء الهزة الارضیة التی ضربت محافظتی طهران والبرز فجر الاربعاء.

من جانبه، صرح المدیر العام للجنة ادارة الازمة فی محافظة طهران حسین الماسی ان جمیع الاجهزة الاغاثیة والخدمیة والشرطیة علي اهبة الاستعداد فی الوقت الحاضر.

