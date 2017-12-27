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الهند خامس أكبر اقتصاد في 2018 والأكبر بعد 2050

الهند خامس أكبر اقتصاد في 2018 والأكبر بعد 2050
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

نشرت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن الهند التي تحتل حاليا المرتبة السابعة في الاقتصاد العالمي، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

العالم - اقتصاد

يذكر بان الاقتصاد الهندي وصل إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية.

وهبط النمو  الاقتصادي للبلاد إلى 5,7 بالمائة للشهور الثلاثة التي انتهت في يونيو/حزيران، ليبدأ مرحلة التعافي ولكن بشكل بطيء إلى 6,3 بالمائة للربع المنتهي في سبتمبر/أيلول.

وذكر نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز "على الرغم من الانتكاسات التي أصابت الاقتصاد الهندي لكنه ما يزال قادرا على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني، وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية".

وأشارت الدراسة إلى أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا، وأضافت ان النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصاديات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان.

وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسب ما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم "في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن".

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