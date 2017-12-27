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ايران: وفاة شخص واصابة 57 اخرین بسبب زلزال البرز

ايران: وفاة شخص واصابة 57 اخرین بسبب زلزال البرز
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مركز الطوارئ فی ایران عن وفاة شخص بازمة قلبیة اثر الهزة الارضیة فی محافظة البرز كما اصیب 57 اخرون بسبب حالات التدافع للخروج من العمارات السكنیة بعد الهزة الارضیة التی وقعت فجر الیوم بقوة 4.2 درجة علی مقیاس ریختر.

العالم - ايران

وضربت هزة ارضیة بقوة 4.2 درجة علی مقیاس ریختر محافظتي طهران والبرز في الساعة الثانیة عشرة و 54 دقیقة و33 ثانیة بعد منتصف لیل الثلاثاء - الاربعاء بالتوقیت المحلي (التاسعة و 24 دقیقة و 33 ثانیة من مساء الثلاثاء بتوقیت غرینتش).

وكان مركز الهزة الارضیة في منطقة ملارد الواقعة عند الحدود الاداریة بین محافظتي طهران والبرز.

ووقعت الهزة الارضیة علی عمق 12 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي الطول الشرقي 50.93 والعرض الشمالي 35.68، علی بعد 4 كم من ملارد و7 كم من صفا دشت التابعتین لمحافظة طهران و7 كم من مشكین دشت التابعة لمحافظة البرز.

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