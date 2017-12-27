قباني: الحريري حريص على علاقة ايجابية مع بري

العالم - لبنان

اكد ذلك عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد قباني في حديث لاذاعة" صوت لبنان، حيث اوضح قباني ان حرص الحريري على ايجابية علاقته برئيس محلس النواب يتضح جليا من "موقفه من عدم الدخول في الخلاف الكلامي بين رئيس الجمهورية وبري، والتريث في نشر مرسوم الأقدمية للضباط ، كي لا يغضب الرئيس بري".

ورأى قباني "ان موقف بري مفهوم ويتعلق بالصلاحيات، في ما خص توقيع وزير المال على المرسوم"، ورفض تصنيف وزير العدل سليم جريصاتي بأن كل الوزراء في الحكومة يخصون الرئيس ميشال عون، على الرغم من ان رئيس الجمهورية هو رئيس كل المؤسسات الدستورية ولكن هذا لا يعني ان كل وزير هو تابع لرئاسة الجمهورية".

موقع "الوكالة الوطنية للاعلام"

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