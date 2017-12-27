الجماعة الإسلامية تؤكد ضرورة تطهير سجلات ناخبي كردستان

العالم - العراق

وقال مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للجماعة الاسلامية محمد حكيم في بيان صحفي اليوم الاربعاء بحسب "ألاتجاه برس", ان الجماعة وحركة التغيير بصدد تطهير سجلات الناخبين التي فيها مئات الآلاف من الاسماء المكررة والمتوفين ، قد تستخدمها احزاب سياسية لصالحها في عملية الانتخابات ".

واكد ضرورة وجود المنظمات الدولية والمراقبين الاجانب للاشراف على الانتخابات منطقة كردستان بغية اجرائها بعيدا عن التزوير والتلاعب باصوات الناخبين.

واشار الى ان نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة ، فقد الامل في تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية المتنازعة ، لذلك فانه دعا المفوضية العليا للانتخابات الى الاستعداد لتنظيم انتخابات عامة في كردستان.

وبشأن انسحاب الجماعة الاسلامية من حكومة المنطقة ، اكد مسؤول الهيئة العاملة :" ان الجماعة كانت قد قررت الانسحاب من الحكومة قبل نحو شهرين ، لكنها لم ولن تنسحب من الحكومة المحلية في السليمانية ".

109-4