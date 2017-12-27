الدفاع العراقية تبدا تحقيقات مع رتب عالية.. لن تصدق من بينهم !

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وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "هناك تحقيقات يتم اجراؤها مع عدد من القيادات العسكرية في وزارة الدفاع حول قضايا فساد"، مبينا ان "التحقيقات تجري مع شخصيات ذات رتب عالية متقدمة بينهم علي عيدان وعبود كنبر وخالد العبيدي وقائد القوة الجوية والمستشار القانوني لوزارة الدفاع والمعاون للمستشار القانوني".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "التحقيقات تجري بعضها في مركز شرطة الكرادة كقضية قائد القوة الجوية"، مشيرا الى ان "التحقيقات مع البعض الاخر تكون مع محققين في وزارة الدفاع".



وطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في 24 كانون الاول الحالي، رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع سفر قائد القوة الجوية انور حمه امين بعد صدور "مذكرة قبض" بحقه.

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