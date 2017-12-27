استفزاز اميريكي لروسيا في سماء سوريا!

العالم - سوريا

وأشار غيراسيموف إلى تحديد مواقع نشاط القوات الجوية الروسية وقوات التحالف الدولي مع بدء العمليات القتالية واقتراب القوات الحكومية السورية من نهر الفرات. فقد كانت القوات الروسية تجري عملياتها في الجزء الغربي من الفرات، بينما الأميركية في الجزء الشرقي.

ووفقا لأقواله، فإن طائرتين روسيتين من طراز "سو-25" كانتا تنفذان مهمة استطلاع في الجزء الغربي من وادي الفرات. ولم تتجاوزا الحدود المتفق عليها، وفي هذه الأثناء ظهرت الطائرة الأميركية "إف-22" في الجزء الشرقي وتخطت الحدود المتفق عليها.

فقد أوضح غيراسيموف "كان على ارتفاع عال، ثم انتقل إلى ارتفاع أقل. وكان يبعد عن طائراتنا أقل من 100 متر. وكان يشكل خطرا كبيرا. وعندما اقتربت طائرة "سو-35"، عادت "إف-22" إلى الجزء الشرقي على الفور. وبعد مرور 20 دقيقة، عندما ابتعدت طائرة "سو-35" لأداء مهامها، ظهرت "إف-22" للمرة الأخرى. وتكررت القصة. وعادت "سو-35". واختفت "إف-22" فور ظهور "سو-35".

واضاف: كان الأميركي يلعب لعبة خطيرة".

موقع "سبوتنك"

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