البث المباشر

إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط

إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، كانوا على متن ثلاثة قوارب في طريقهم من ليبيا إلى القارة العجوز.

العالم- اوروبا

وأنقذت منظمة "Proactiva Open Arms" غير الحكومية قاربا مطاطيا، كان يقل 134 مهاجرا من بنغلادش وباكستان ودول غرب إفريقيا، بينهم سبعة الأطفال، وسيتم نقلهم على متن سفينة "Aquarius" التابعة لمنظمة "SOS Mediterranee" إلى ميناء بوزالو في صقلية.

في غضون ذلك، أنقذت بارجة حربية تابعة لعملية "صوفيا" التي يديرها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، قاربين آخرين كان على متنهما نحو 230 شخصا.

وأعلن متحدث باسم "SOS Mediterranee" أن هؤلاء المنقذين سينقلون أيضا إلى سفينة المنظمة.

من جانبها، أفادت جريدة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن مهربي البشر خفضوا كلفة عملية العبور إلى 400 يورو للشخص، وخاصة مع سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، وذلك مع وضع أكبر عدد ممكن من المهاجرين في القوارب.

213

روابط ذات صلة

آلاف من العالقين في ليبيا سيحصلون على صفة لاجئ في اوروبا

اوروبا تطلق 17 مشروعا في مجال التعاون الدفاعي

لماذا صادق برلمان اوروبا على حظر توريد السلاح للسعودية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وفد شعبي وبرلماني مصري يزور دمشق

مرشح محتمل يقترح تعديلات ليبرالية على قانون الانتخاب المصري

غادروا الأرض... ترامب عدو للمناخ والذكاء الصنعي خطر حقيقي والحرارة إلى 250 درجة

"اسرائيل" تفاوض 10 دول لنقل سفاراتها الى القدس

شاهد فيديو صادم لامرأة تسحب رجلا كالكلب في الشوارع 

شاهد سنجاب صغير يصيب  قطا بالجنون! 

أردوغان يلتقي نظيره التونسي بختام جولته الأفريقية

ائتلاف 14 فبراير: أحكام الإعدام الجائرة لن تكسر إرادة البحرينيين

إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط

الصين قد تعدل دستورها لأول مرة منذ 2004

الجيش الروسي يتزود بـطائرة "درون نفاث"

سر الخلاف بين الوليد وبن سلمان.. والسبب الحقيقي وراء تأخر صفقة التسوية!

بالفيديو .. علماء البحرين ينددون بأحكام الإعدام والمحاكمات الصورية

استفزاز اميريكي لروسيا في سماء سوريا!

قانون حظر طائرات "الدرون" يدخل حيز التنفيذ في مصر

الشرطة تقتحم مبنى المعمل في موسكو

بالفيديو...لافروف يكشف عن أهم مهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا

البنتاغون يكشف تعداد ما تبقى من "الدواعش" في سوريا والعراق!

تركيا مقصد مئات "الدواعش البريطانيين"

آية الله خامنئي: العدو الاول لايران هي امريكا

الأکثر مشاهدة