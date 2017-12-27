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أردوغان يلتقي نظيره التونسي بختام جولته الأفريقية

أردوغان يلتقي نظيره التونسي بختام جولته الأفريقية
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، في زيارة رسمية لتونس، ضمن جولة أفريقية بدأها الأحد الماضي.

العالم- العالم الاسلامي

ووفق بيان للرئاسة التونسية، تأتي هذه الزيارة في إطار "الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والتركي لدعم علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاتها، وتعزيز سُنّة التشاور السياسي بين البلدين، والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك".

ويلتقي أردوغان خلال زيارته الى تونس، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر في مقر المجلس في ضاحية باردو بالعاصمة تونس.

ثم يتوجه الرئيس التركي إلى قصر الحكومة بالقصبة في مدينة تونس العتيقة لإجراء مباحثات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

قبل أن يستقبل في مقر إقامته بضاحية قمرت الساحلية بالعاصمة تونس رؤساء أهم ثلاثة أحزاب في تونس من حيث حجم تمثيلهم في البرلمان.

إذ يلتقي على التوالي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إسلامية ديمقراطية، الكتلة الأولى/68 نائبا من اجمالي217)، وحافظ قايد السبسي نجل رئيس البلاد والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس (ليبيرالية/الكتلة الثانية/56 نائبا)، ومحسن مرزوق، أمين عام حزب مشروع تونس (ليبرالي/الكتلة الثالثة/21 نائبا).

وينهي أردوغان زيارته بالإشراف على منتدى اقتصادي مشترك بين تونس وتركيا في ضاحية قمرت القريبة من العاصمة تونس.

وكان أردوغان وصل فجر الأربعاء، إلى تونس، في ختام جولة أفريقية، بدأها قبل أيام عدة شملت دولا أفريقية، وقعت اتفاقيات جديدة مع تركيا.
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أردوغان يلتقي نظيره التونسي بختام جولته الأفريقية

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