الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة الغربية

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وبذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة "لإسرائيل" بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري؛ إلى (620) مواطناً على الأقل، بينهم (170) طفلاً، و(12) من النّساء، وثلاثة جرحى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنَين من بلدة نعلين غرب رام الله، وهما: أحمد محمد سرور وإبراهيم خليل سرور، كما واعتقلت الشّاب محمد صالح أبو شربة من بلدة رمانة قضاء جنين، وحسين نبيل سمارة (22 عاماً)، من بلدة بدّو شمال غرب القدس، ومحمد يوسف هرينات من مدينة يطا.