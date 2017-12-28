اعتقال 54 موظفا بجامعة في تركيا

العالم - تركيا

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن لدى الشرطة أوامر باعتقال 171 أكاديميا وموظفا من جامعة الفاتح المغلقة باسطنبول باعتبارهم على صلة وثيقة بغولن.

وأوضحت "الأناضول" أنه تم اكتشاف أن العاملين بالجامعة يستخدمون تطبيق (بايلوك) للرسائل النصية المشفرة الذي تقول الحكومة إنه شائع الاستخدام بين أنصار الداعية غولن.

وينفي رجل الدين أي تورط في محاولة الانقلاب التي حدثت يوم الـ15 من تموز 2016.

ومنذ محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا، تم سجن أكثر من 50 ألف شخص بانتظار المحاكمة بينهم موظفون حكوميون وأفراد أمن، كما جرى وقف أو فصل نحو 150 ألف شخص من وظائفهم.

المصدر: رويترز

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