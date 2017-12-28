"إف-22" تحاول استفزاز الطائرات الروسية في سوريا

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وأشار غيراسيموف إلى تحديد مواقع نشاط القوات الجوية الروسية وقوات التحالف الدولي مع بدء العمليات القتالية واقتراب القوات الحكومية السورية من نهر الفرات. فقد كانت القوات الروسية تجري عملياتها في الجزء الغربي من الفرات، بينما الأمريكية في الجزء الشرقي حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

ووفقا لأقواله، فإن طائرتين روسيتين من طراز "سو-25" كانتا تنفذان مهمة استطلاع في الجزء الغربي من وادي الفرات. ولم تتجاوزا الحدود المتفق عليها، وفي هذه الأثناء ظهرت الطائرة الأمريكية "إف-22" في الجزء الشرقي وتخطى الحدود المتفق عليها.

فقد أوضح غيراسيموف "كان على ارتفاع عال، ثم انتقل إلى ارتفاع أقل. وكان يبعد عن طائراتنا أقل من 100 متر. وكان يشكل خطرا كبيرا. وعندما اقتربت طائرة "سو-35"، عادت "إف-22" إلى الجزء الشرقي على الفور. وبعد مرور 20 دقيقة، عندما ابتعدت طائرة "سو-35" لأداء مهامها، ظهرت "إف-22" للمرة الأخرى. وتكررت القصة. وعادت "سو-35". واختفت "إف-22" فور ظهور "سو-35". كان الأمريكي يلعب لعبة خطيرة".