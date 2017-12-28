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تدمير آلية لمرتزقة العدوان السعودي ومصرع طاقمها في موزع بتعز

تدمير آلية لمرتزقة العدوان السعودي ومصرع طاقمها في موزع بتعز
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

دمر الجيش واللجان الشعبية اليمنية، اليوم الأربعاء، آلية عسكرية لمنافقي العدوان بعبوة ناسفة، ما أدى الى مصرع واصابة طاقمها غربي محافظة تعز.

العالم - مراسلون 

وأكد مصدر عسكري مصرع واصابة عدد من جنود العدوان السعودي في تفجير آلية عسكرية كانت تقلهم بعبوة ناسفة زرعتها وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان غرب جبل ريشان بجبهة موزع.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية عمليتين نوعيتين، أمس الأول، على مواقع المرتزقة في مديرية موزع ما أدى الى مصرع وجرح عدد من  المرتزقة بالإضافة الى اغتنام عتاد عسكري.

يذكر أن وحدة الهندسة دمرت في الوقت نفسه آلية محملة بالمرتزقة شرق جبل نابظة بمديرية موزع ما أدى الى مصرع من كان على متنها.

وأما في الحديدة فقد استشهد رجل وزوجته وأطفالهم الثلاثة إثر غارة لطيران العدوان السعودي  استهدفت منزلهم في مديرية التحيتا.

وفي تعز افاد مصدر عسكري بمصرع عدد من مرتزقة العدوان السعودي  وتدمير آليتين لهم في كمين محكم شمال جبهة يختل بمديرية المخاء .

 

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