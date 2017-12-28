أنصار الله تفاجئ آل سعود وتصدمهم بهذه الصور !

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واطلعوا على الأضرار التي خلفها قصف طيران العدوان لموقع النصب التذكاري واستهدافه لأسرة حارس النصب الذي استشهد مع جميع أفراد أسرته.

وأشار رئيس اللجنة الثورية إلى أن استهداف العدوان السعودي للمؤسسات المدنية والمواطنين يؤكد أن نهايته باتت وشيكة وأن النصر بات قاب قوسين أو أدنى بعد أن تمكن الشعب اليمني وقواته المسلحة من إسقاط كافة الرهانات التي بني عليها حساباته الخاطئة.

وأوضح الشعب اليمني أقوى مما كان يتصوره العدوان السعودي .. وقال " استطعنا خلال ألف يوم من الصمود والمواجهة أن ننمي قدراتنا في ظل ظروف صعبة جداً وبقدرات وإمكانيات محدودة وأصبحنا اليوم نملك زمام السيطرة الميدانية وتغيير مسار المعركة ".





وعبر عن الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية اليمنية الذين يخوضون معارك وملاحم بطولية ويصنعون الانتصارات في كافة المواقع والجبهات .. مؤكدا أن العدوان سيتحمل كامل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية والإنسانية عن انتهاك السيادة اليمنية وعدوانه وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب اليمني .