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"واتس آب" يوقف دعمه على بعض أجهزة المحمول خلال أيام

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن تطبيق واتس آب العام الماضي أنه سيتم إيقاف دعمه لبعض المنصات التي لا تقدم القدرات التي تحتاجها الشركة لتوسيع ميزات التطبيق، والمنصات الأولى التي سيتوقف عمل التطبيق عليها هي منصات نظام التشغيل بلاك بيري وبلاك بيري 10، وهي التي ستتوقف في 31 ديسمبر الجاري، أي خلال أيام.

العالم - العالم الرقمي

وعلى الرغم من أن في الإعلان الأول لتطبيق واتس آب قال إن دعم التطبيق سيتوقف عن العمل على المنصات المتحركة التي لم تعد مدعومة، واقترح التحديث الأحدث للمستخدمين، إلا أنهم لن يكونوا قادرين على إنشاء حسابات جديدة، ولا إعادة التحقق من الحسابات الموجودة بالفعل.

وأشار تطبيق واتس آب في وقت سابق، أن المستخدمين سيكون لديهم القدرة على الاستمرار في استخدام واتس آب حتى بعد 31 ديسمبر، ولكن مع توقف معظم الميزات عن العمل.

وأكد واتس آب أنه سينهي دعم نظام تشغيل ويندوز موبايل 8.0 في نفس اليوم أي 31 ديسمبر، بالإضافة إلى اثنين من المنصات الأخرى وهي نوكيا S40 وأندرويد 2.3.7 بدءًا من 31 ديسمبر 2018 أي بعد عام.

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