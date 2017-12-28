البث المباشر
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو إم على معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في مأرب
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير قضاء الخليل
التلفزيون السوري: تحرير 34 شخصا كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية بجهود الحكومة والجيش
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب المجلس وطريق الواد في البلدة القديمة بالقدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
السعودية تعترف بمقتل خمسة من جنودها في المعارك مع اليمنيين
هزة أرضية بقوة 5.1 درجة في منطقة هجدك بمحافظة كرمان بجنوب ايران
لجنة التحقيق الروسية: سبب الانفجار في سان بطرسبورغ عبوة ناسفة محشوة بشظايا معدنية

بالصورة.. "ربطات عنق" احتجاجا على زيادة راتب رئيس الوزراء!

بالصورة..
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

علّق كوسوفيون غاضبون مئات ربطات العنق على سور مقر الحكومة الثلاثاء احتجاجا على تبرير رئيس الوزراء مضاعفة راتبه، بالقول إن عمله يتطلب منه ارتداء ملابس رسمية وأنيقة.

العالم - أوروبا

وعلّق المتظاهرون نحو 300 ربطة عنق بألوان وتصاميم مختلفة، إضافة إلى قميص في لفتة تحمل إشارات ازدراء موجهة نحو رئيس الوزراء راموش هاراديناي. حسب فرانس برس.

وأثار رئيس الوزراء غضبا شعبيا بعد إقراره مضاعفة راتبه من 1500 الى 3000 يورو شهريا.

ويعيش الكوسوفي العادي على مبلغ يعتبر جزءا بسيطا من هذا الراتب، في بلد وصلت فيه معدلات البطالة والفقر إلى حدود 30%.

وقال هاراديناي مدافعا عن خطوته خلال مقابلة الأسبوع الماضي "أنا مضطر لارتداء ربطة عنق. لا يمكنني أن أخرج مرتديا أي شيء. يجب أن يكون لدي قميص".

وفي رد فعل على تصريحات رئيس الوزراء، قامت حملة تحمل اسم "ما وراء الجدار" بجمع ربطات العنق وتعليقها على سور مقر الحكومة.

وقال موشتريم محمدي أحد قادة الحملة إن هاراديناي "لا يجب أن ينسى أنه يمثل الناس الذين لا توجد عندهم مشكلة ربطة العنق، لكن لديهم مشكلة لكونهم فقراء".

وقال خليل جاني وهو متقاعد يبلغ 67 عاما حضر ليعلق ربطة عنقه انه يكسب 75 يورو في الشهر.

وأشار إلى أن عليه أن يعمل ثلاث سنوات ونصف كي يكسب ما يحصل عليه رئيس الوزراء في شهر، مضيفا أن زيادة هاراديناي راتبه "ليست منطقية. نحن أيضا نحتاج إلى المال، وليس فقط الزعماء".

أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا بشكل أحادي عام 2008، دون أن تحظى باعتراف بلغراد.

221

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

كوسوفو: فوز تحالف المحاربين بأكثر من ثلث الأصوات في الإنتخابات التشريعية دون تحقيق أغلبية متينة

الشرطة الإيطالية تعلن توقيف 3 أشخاص من كوسوفو بمدينة البندقية للاشتباه بتخطيطهم لاعتداءات ارهابية

قوات "النمر" تقتل القيادي بـ"داعش" الإرهابي "أبو عبد الله كوسوفو"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"الحراك الثوري" يحذر من أطماع الإمارات بجنوب اليمن

فيديو.. إجراءات إسرائيلية جديدة ضمن تهويد القدس

الرياض تعترف باطلاق 83 صاروخا يمنيا على السعودية

الأسد يستنفر تل أبيب.. هزة أرضية تزعزع أركان الهيكل المزعوم

شاهد سنجاب صغير يصيب  قطا بالجنون! 

مصر.. السجن 10 سنوات لـ11 شخصاً دينوا بالانضمام إلى داعش

جهانغيري: الكثير من ازمات المنطقة تم ادارتها بحكمة قائد الثورة

فرنسي يقطع 700 متر في سماء باريس

29 ألف مستوطن جديد هاجروا لفلسطين في 2017

صاروخ باليستي على تجمعات مرتزقة العدوان في الرويك بمأرب

فيديو.. الاحتلال يعتقل مئات الفلسطينيين خلال 20 يوم

مقتل اربعة جنود سعوديين بحدود اليمن

ماذا طلب تيلرسون من نظيره الروسي؟

ارتفاع عدد السياح حول العالم يمكن أن يمثل "كارثة".. كيف ذلك؟

إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط، هل بينهم من سوريا والعراق؟!

اميركا تبيع نيجيريا 12 طائرة مقاتلة

كاتب فلسطيني مهاجما السعودية: "مملكة عهر" يحكمها "بقايا يهود خيبر"

بالفيديو... الجيش السوري يستكمل الاجراءات لتنفيذ اتفاق اخراج مسلحي النصرة من ريف دمشق

مجلة أمريكية: إيفانكا ترامب متهمة بالتورط في غسيل أموال

الصحة الجزائرية تحذّر من أنفلونزا معقّدة تهدّد المواطنين

الأکثر مشاهدة