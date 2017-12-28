البث المباشر
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو إم على معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في مأرب
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير قضاء الخليل
التلفزيون السوري: تحرير 34 شخصا كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية بجهود الحكومة والجيش
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب المجلس وطريق الواد في البلدة القديمة بالقدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
السعودية تعترف بمقتل خمسة من جنودها في المعارك مع اليمنيين
هزة أرضية بقوة 5.1 درجة في منطقة هجدك بمحافظة كرمان بجنوب ايران
لجنة التحقيق الروسية: سبب الانفجار في سان بطرسبورغ عبوة ناسفة محشوة بشظايا معدنية

مجلة أمريكية: إيفانكا ترامب متهمة بالتورط في غسيل أموال

مجلة أمريكية: إيفانكا ترامب متهمة بالتورط في غسيل أموال
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

تواجه إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزاعم بأن شركة المجوهرات التي تحمل اسمها، تورطت في مخطط غسيل أموال.

العالم - الأميركيتان

قالت مجلة "جي كيو" الأمريكية المتخصصة في الأزياء، إن دعوة قضائية تم تقديمها في محكمة مقاطعة جنوب نيويورك، الصيف الماضي، زعمت أن شركة المجهورات التي تحمل اسم إيفانكا ترامب تم استخدامها لإخفاء أموال أثرياء أجانب.

ولفتت المجلة إلى أن بنك دبي التجاري، سعى خلال يونيو/ حزيران الماضي، للحصول على تصريح بتقديم مذكرة إيضاح حول شركة مجوهرات إيفانكا ترامب، مشيرا إلى أنه تم استخدام الشركة لإخفاء أموال تابعة له، وأن المخطط شمل 100 مليون دولار.

ونوهت المجلة إلى أن الأصول العقارية تكون في الكثير من الأحوال قبلة الأمول التي يسعى أصحابها إلى إخفاء أصلها لأن الاستثمار فيها لا يخضع بصورة كبيرة للتعاملات الرسمية، مضيفة: "لكن شركات المجوهرات يمكنها أن تستوعب جبالا من الأموال غير معروفة المصدر في عدد من قطع الماس الصغيرة التي يسهل إخفاءها وتهريبها من حدود الدول ثم استعادتها مرة أخرى بطريقة شرعية".

وأنشأت إيفانكا ترامب الشركة التي تحمل اسمها قبل حوالي عقد من الزمان، 

توقف "إيفانكا ترامب"

في مارس 2015 أعلن رئيس مجموعة الشركات التي تحمل علامة إيفانكا التجارية، أبيلاجي كليم، أنه سيتم إيقاف خط مجوهرات "إيفانكا ترامب"، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويشمل خط المجوهرات الراقية التي تنتجها شركة "إيفانكا ترامب" خواتم وأساور وقلائد وأقراطا، يصل سعر بعضها إلى 19 ألف دولار، وفقا لموقع "الحرة" الأمريكي.

 

روابط ذات صلة

بالصورة... إيفانكا ترامب تحتفل مع عائلتها بعيد "حانوكا" اليهودي

تشديد الخلافات بين إيفانكا ترامب و تيلرسون

ترامب "يطرد" إيفانكا وزوجها.. والسبب؟

شاهد.. إيفانكا ترامب تتعرض للسخرية على تويتر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"الحراك الثوري" يحذر من أطماع الإمارات بجنوب اليمن

فيديو.. إجراءات إسرائيلية جديدة ضمن تهويد القدس

الرياض تعترف باطلاق 83 صاروخا يمنيا على السعودية

الأسد يستنفر تل أبيب.. هزة أرضية تزعزع أركان الهيكل المزعوم

شاهد سنجاب صغير يصيب  قطا بالجنون! 

مصر.. السجن 10 سنوات لـ11 شخصاً دينوا بالانضمام إلى داعش

جهانغيري: الكثير من ازمات المنطقة تم ادارتها بحكمة قائد الثورة

فرنسي يقطع 700 متر في سماء باريس

29 ألف مستوطن جديد هاجروا لفلسطين في 2017

صاروخ باليستي على تجمعات مرتزقة العدوان في الرويك بمأرب

فيديو.. الاحتلال يعتقل مئات الفلسطينيين خلال 20 يوم

مقتل اربعة جنود سعوديين بحدود اليمن

ماذا طلب تيلرسون من نظيره الروسي؟

ارتفاع عدد السياح حول العالم يمكن أن يمثل "كارثة".. كيف ذلك؟

إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط، هل بينهم من سوريا والعراق؟!

اميركا تبيع نيجيريا 12 طائرة مقاتلة

كاتب فلسطيني مهاجما السعودية: "مملكة عهر" يحكمها "بقايا يهود خيبر"

بالفيديو... الجيش السوري يستكمل الاجراءات لتنفيذ اتفاق اخراج مسلحي النصرة من ريف دمشق

مجلة أمريكية: إيفانكا ترامب متهمة بالتورط في غسيل أموال

الصحة الجزائرية تحذّر من أنفلونزا معقّدة تهدّد المواطنين

الأکثر مشاهدة