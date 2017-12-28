اميركا تبيع نيجيريا 12 طائرة مقاتلة

العالم - افريقيا

في الوقت الذي يواصل فيه هذا البلد الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام مع جماعة بوكو حرام. وستكلف صفقة شراء الطائرات وهي من طراز إيه29 سوبر توكانو بأسلحتها وخدماتها نحو 593 مليون دولار.

وذكر بيان القوات الجوية أن السفير الأمريكي في نيجيريا قدم الأوراق الخاصة بالعرض والموافقة عليه والاتفاق الرسمي لعملية البيع إلى القوات الجوية في وقت سابق اليوم.

وتابع البيان أن من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقات وتقديم المدفوعات المطلوبة بحلول 20 فبراير شباط.

مضيفا أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت بالفعل على الصفقة.