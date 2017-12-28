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للمرة الأولى في تاريخها ألمانيا بدون غواصات حربية!

للمرة الأولى في تاريخها ألمانيا بدون غواصات حربية!
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "Popular Mechanics" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن القوات البحرية الألمانية لا تمتلك حاليا أي غواصات حربية جاهزة للقتال.

العالم - اوروبا 

وقالت الصحيفة الأمريكية: "القوات البحرية الألمانية تمتلك حاليا ضمن أسطولها ست غواصات بمحركات (ديزل-كهرباء) ضمن مشروعها (تايب 212A)، لا تستطيع ولأسباب مختلفه الذهاب لتنفيذ مهماتها في البحر، في حال لزم الأمر".

وأضافت الصحيفة: "غواصتا البحرية الألمانية (U-31 وU-32)، اللتان بنيتا في العام 2005، تخضعان في الوقت الحالي لإعادة تجهيز، بينما تخضع الغواصة "U-33" لأعمال صيانة روتينية".

وفيما يخص الغواصة الألمانية "U-35"، أكدت الصحيفة أنها، "تعاني من أضرار في دفتها الأفقية، ولم يحدد موعد لصلاحيتها للإبحار.

أما بالنسبة للغواصة "U-36" الملقبة بـ"المتبرع بالأعضاء" في البحرية الألمانية، أشارت الصحيفة إلى أنها "فككت مرارا وتكرارا لاستبدال قطع غيارها، وهي غير جاهزة للخدمة حاليا".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في البرلمان الألماني "البوندستاغ" في تعليقه على وضع الغواصات قوله: "وضع كهذا يعد الأول في تاريخ البلاد منذ ما بعد الحرب في ألمانيا".

وأضاف المصدر الألماني: "أحد أهم الأسباب التي جعلت أسطول غواصتنا بأكمله يخرج عن الخدمة، هو عدم توفر قطع الغيار. حيث إن الشركات الموردة لقطع الغيار تفضل إنتاج الأجزاء اللازمة للغواصات فقط عند الحاجة، ولا تصنع مخزونا منها".

ومن المتوقع أن يتم إرجاع ثلاث أو أربع غواصات ألمانية إلى الخدمة مرة أخرى في العام القادم 2018. ولكن حتى ومع ذلك لا زال الأسطول يواجه مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، حيث إن قيادة الأسطول تمتلك حاليا ثلاثة أطقم فقط مؤهلة لقيادة غواصاتها الست.

المصدر: lenta.ru

 

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