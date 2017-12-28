البث المباشر
مراسل العالم: إصابة 6 مدنيين بقصف طيران التحالف الأميركي أطراف بلدة هجين في ريف ديرالزور الجنوبي الشرقي شرق سوريا
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر ارجاء جلسات محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 4 يناير المقبل
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر ارجاء جلسات محاكمة الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 4 يناير المقبل
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر مواصلة محاكمة الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بقضية صورية جديدة
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز باتجاه طلبة المدارس في قرية روجيب قرب نابلس بالضفة الغربية
مصادر يمنية: استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت شاحنة خضار في مديرية المطمة بالجوف
الجيش اليمني واللجان الشعبية يقصفون بالمدفعية معسكر الخنجر في محافظة الجوف ويكبدون مرتزقة العدوان قتلى وجرحى
مصادر فلسطينية: هجوم عدد من المستوطنين على مدرسة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات طلابية مع قوات الاحتلال في قريتي روجيب وبورين بنابلس بعد اقتحامهما وإلقاء قنابل الغاز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الصيادين سامح القوقا وشوقي بكر وتصادر مركبهم في بحر السودانية

قرارات رئاسية تاريخية لبوتفليقة لصالح الأمازيغ

قرارات رئاسية تاريخية لبوتفليقة لصالح الأمازيغ
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قرارا رئاسيا يعتبر رأس السنة الآمازيغية، 12 كانون الثاني/ يناير، عطلة مدفوعة الأجر، لكل العاملين، مقررا أيضا إنشاء "الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية".

العالم - الجزائر

وحسبما أفاد موقع عربي 21 الاخباري اتخذ بوتفليقة القراران أمس الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية، نشر عقب الاجتماع أن الرئيس بوتفليقة "أعلن عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل، حيث كٌلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن".

وأورد بيان الرئاسة في الجزائر أن بوتفليقة "أمر الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية، وفقا لجوهر الدستور".

وكلف بوتفليقة الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية"، التي تعنى ببحث مناهج تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، وهو مطلب رئيس رفعه السكان الأمازيغ في الجزائر منذ عقود.

وأعلنت الرئاسة بالجزائر عن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية من  طرف بوتفليقة في الجزائر، كيوم عطلة مدفوعة الأجر، مفاجأة بالنسبة لأمازيغ الجزائر، حيث شكل هذا المطلب موضوع خلاف في عديد المفاوضات التي تمت بين السلطة بالجزائر والأحزاب الممثلة لمنطقة القبائل (الأمازيغ)، بالإضافة إلى ملف تدريس اللغة الأمازيغية التي ينص عليها الدستور الجزائري المعدل العام 2016، لكن تدريسها غير معمم عبر كامل القطر الجزائري.

 وعام 2001، شهدت منطقة القبائل مظاهرات عارمة، ضد السلطة، من طرف سكان القبائل الأمازيغ، للمطالبة بترسيم الأمازيغية لغة وطنية ورسمية تضاف إلى العربية. وتكريس رأس السنة الآمازيغية يوما وطنيا يحتفى به.

وسقط خلال مواجهات دامية بدأت شهر نيسان/ أبريل 2001، بين المتظاهرين وقوات الأمن في منطقة القبائل ما لا يقل عن 165 قتيلا.

208

روابط ذات صلة

رئيس برلمان الجزائر يرحب بالدعوة الايرانية الى مؤتمر البرلمانات الاسلامية

الأمن الجزائري يعتقل ارهابيين خططوا لتنفيذ هجمات في احتفالات رأس السنة

برلماني جزائري يشبه وجوب ولاية خامسة لبوتفليقة بـ”ركن من الإسلام”!

بوتفليقة يشيد بتطور العلاقات الجزائرية الصينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قنص جنديين سعوديين ومرتزقة في جيزان وعسير

ايران تفتح باب بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018

قتيل ومصابون في انفجار بميناء أرجنتيني

الأسد يستنفر تل أبيب.. هزة أرضية تزعزع أركان الهيكل المزعوم

زورق اسرائيلي حربي يخترق مياه لبنان مقابل رأس الناقورة

وزير الأمن الصهيوني يتعرض لوابل من الحجارة شرقي القدس

اعلامي مصري: مصر لن تصمت حال بناء قاعدة تركية قرب حدودها

الجيش الأفغاني يقتل 50 إرهابياً من داعش في ننجارهار

طائرة استطلاع اسرائيلية تخترق الاجواء اللبنانية

أكثر من 400 شھید وجریح حصلیة جرائم الطیران السعودي في الیمن خلال أسبوعین

مقتل اربعة جنود سعوديين بحدود اليمن

حُزناً على الزهراء ( عليها السلام )   

اتهامات بفرنسا ضد مصر بارتكاب جرائم

قرارات رئاسية تاريخية لبوتفليقة لصالح الأمازيغ

السجن 14 عاما لكرواتية على جرائم في حرب البوسنة

قمة الأسد ونصر الله وسليماني وبوتين في حميميم!

علماء يفسرون "معنى السعادة" لدى الأغنياء وذوي الدخل المحدود

الكويت توكد فشل المساعي لحل الازمة بين قطر وجيرانها

في رسالة الى حزب الله آية لله نوري همداني: سوف ننتصر على الكيان الصهيوني

دراسة: مكملات فيتامين د والكالسيوم لا تقلل من مخاطر الكسور

الأکثر مشاهدة